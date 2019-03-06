Поправка нардепа Пташник спасает жертв АМКУ от уплаты пени в бюджет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в блоге Юрия Николова на сайте "Наші Гроші".

"На днях на подпись к президенту поехал проголосованный в парламенте законопроект №6746 с различными поправками в закон "О защите экономической конкуренции". Он реально довольно революционный, поскольку вводит очень дискреционные полномочия Антимонопольного комитета по урегулированию в делах об антиконкурентных согласованных действиях. И при первом приближении выглядит так, что в руках у нормального АМКУ этот закон будет крутым инструментом для загона баронов-разбойников в рамки приличия ради развития Украины вместе с ее олигархами в контексте мировой конкуренции. Но у членов АМКУ, которые позволяют себе не видеть злоупотребительный монополизм ДТЭК Ахметова - этот закон может стать банальной лицензией на грабеж и решалово для набивки собственных карманов закрытием глаз на "чаевые" в "Роттердаме", - написал он.

Однако, по словам блогера, в принятом законе есть нормы, которые "однозначно не налезают на здравый смысл без каких-либо предположений относительно нормальности исполнителей. Речь идет о поправке №156. Ею предложено просто "выключить часть 5 статьи 56"":

Из закона выбросили следующее:

"Вообще выбрасывают норму о взыскании пени в размере полутора процентов от суммы штрафа за каждый день просрочки уплаты штрафа. То есть, если барон-разбойник тупо не захочет платить штраф, то ему за это ничего не будет вообще. Волынь сколько угодно!

Именно так, кстати, делает сигаретный монополист "Тедис Украина", не заплатил часть штрафа АМКУ и начал торговаться о рассрочке выплаты 131 миллиона гривен долга. АМКУ не пошел на встречу, потому что зачем государству таки прогибаться перед фирмой, которая сохранила монополию и продолжает иметь многомиллиардные обороты от своей монопольной деятельности? Следовательно "Тедису" вставили пеню, и каждый день ее долг рос на 6 470 000 грн. В конце концов "Тедис" пошел в суд оспаривать все то по новому кругу, но тем не менее - он уже должен государству новую кучу денег за свою неправду", - поясняет Николов, добавляя, что вышеуказанная поправка вообще лишает клиентов АМКУ такой неприятности.

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Также блогер подчеркивает, что автор этой поправки явно понимал, что делает: "Нардеп Виктория Пташник является женой юриста Александра Мамуни, который в свою очередь является совладельцем юрфирмы "Экво", которая обслуживает клиентов по вопросам концентрации в Антимонопольном комитете и известна по многим аспектам. И потому, что в "Экво" работает юристом гражданская жена замглавы Администрации Президента Алексея Филатова, который является однокурсником председателя АМКУ Юрия Терентьева, а заместителем Терентьева по АМКУ является Мария Нижник, которая ранее также работала в "Экво", а уже когда пришла в АМКУ, то развалила дело о злоупотребительском монополизме ДТЭК Рината Ахметова, который замутил "Роттердам+" благодаря группировке Петра Порошенко, на которого и работает Филатов ... Ну вы поняли. Это не простые люди и в "Экво", и в АМКУ. Поэтому и поправка в законе - не зря.

И чтобы вы лучше поняли насколько все плохо с перспективами антимонопольной политики при этом АМКУ и этой Верховной Раде вот вам кусочек разговора между депутатом Аленой Шкрум и председателем парламентского комитета Андреем Иванчуком, известным своими приветливыми отношениями с действующим председателем АМКУ Юрием Терентьевым (цитата по стенограмме заседания ВР ):

Шкрум А: "Я еще раз повторю свой тезис о том, что мы должны восстанавливать контролирующие государственные институты. Я бы просила, в том числе профильный Комитет по экономической политике пригласить сюда председателя Антимонопольного комитета на ежегодный отчет, отчитаться с трибуны Верховной Рады, чего мы, к сожалению, мы очень давно не видели, о тех делах, которые Антимонопольный комитет закрыл за якобы отсутствием и недоказанностью нарушения по ДТЭК и относительно потенциального злоупотребления монопольным положением на рынке тепловой генерации и на добыче угля в стране. Это вопрос, который может помочь урегулировать в том числе тарифы для населения, и в том числе тарифный вопрос. И этот отчет Антимонопольного комитета был бы важен в Верховной Раде"

Иванчук А.: "Я еще раз, госпожа Алена, как и вчера, настаиваю на том, что нет никаких потенциальных антиконкурентных и монопольных действий, так как заседание по компании ДТЭК происходило чрезвычайно прозрачно, с привлечением всех европейских институтов, и те нормы, которые регулирует сейчас украинское законодательство - это энергорынок, единственный покупатель, единственный продавец, - и то, что НКРЭ - это комиссия, которая устанавливает все тарифы на все, то есть невозможно, никакие компании, даже имея какое-то доминирующее положение, быть монополистом или, тем более, то, что вы говорите, гипотетически злоупотреблять своим положением и нарушать антиконкурентное законодательство".