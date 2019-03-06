Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС о новом "азовском пакете" санкций в отношении РФ, - Порошенко

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен за поддержку моей инициативы и неизменную солидарность и единство с украинским народом в отпоре российскому агрессору. Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", – написал Порошенко.

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Президент отметил, что планирует в ближайшее время посетить Брюссель для дальнейшей координации действий совместно с ЕС и НАТО.

Ранее стало известно, что послы ЕС согласовали санкции против восьми российских граждан, причастных к атаке на украинские суда в Керченском проливе. Ограничительные меры вступят в силу уже на следующей неделе.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.