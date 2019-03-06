Кабмин отменил 149 нормативных актов в рамках дерегуляции, упростив жизнь бизнесу

Как сообщает Цензор.НЕТ, новые предложения по дерегуляции представили министр экономического развития Степан Кубив и его первый заместитель Максим Нефьодов.

В частности Кубив сообщил об усовершенствовании законодательства по лицензионной деятельности, отмене книги жалоб и предложений, что в общем позволит украинскому бизнесу экономить 125 млн гривен. Вместо книги жалоб предлагается организовать работу колл-центров и более современных методов коммуникации.

Также правительство отменяет максимальную надбавку в 10% на медицинское оборудование, но будет использовать рыночные показатели.

По словам Кубива, эта надбавка привела к искусственному дефициту по ряду медоборудования.

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Как отметил Нефьодов, на сегодняшний день все иностранные компании, которые поставляют оборудование в Украину, убыточны, потому что эта надбавка сдерживает их.

"Мы сами загоняем бизнес в эту ситуацию, и, простите, сами стреляем себе в колено", - добавил он.

Кроме того, иностранцам разрешается оформлять бессрочные визы без выезда из страны, что позволит привлечь иностранных специалистов и инвесторов.

Также Минэкономики анонсировало законопроект о масштабном реформировании лицензированной сферы. В частности, предлагается отменить ряд ненужных лицензий.

"Например, до сих пор в Украине лицензируется деятельность космических компаний, что делает невозможным выход на укрианский рынок компании SpaceX. И есть просто таки комические лицензии", - отметил Нефьодов.

Предлагается ввести механизм обжалования бизнесом действий лицензированных органов. Также - отменить 150 актов неценового регулирования.