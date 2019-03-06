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06.03.19 13:34

Кабмин принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы

Кабинет министров на заседании 6 марта принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы. Обязательство о такой реформе ГФС Украина взяла на себя перед МВФ.

Кабмин принял положения, которые разъединяют таможенную и налоговую системы

Как сообщает Цензор.НЕТ, принят проект постановления о положениях о Государственной таможенной службе и о Государственной налоговой службе.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, эти подзаконные акты являются ключевыми для реформы Государственной фискальной службы. Также она отметила важность скорейшего принятия постановлений, чтобы быстрее объявить конкурс на должности в новых структурах. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

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Главы служб будут назначаться на конкурсной основе и будут увольняться правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность работников служб также устанавливает правительство.

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