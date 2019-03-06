Причастность правоохранителей к убийству Киселева пока не подтверждается, - ГБР

Об этом заявил директор ведомства Роман Труба в среду в ходе экспертного обсуждения, которое организовал "Реанимационный пакет реформ", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"ГБР расследует уголовные дела, когда преступление было совершено субъектом, подследственным бюро. Не было фактических данных, свидетельствующих, что убийство совершил работник правоохранительного органа или иной субъект, подследственный НАБУ. На этом основании мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", - сказал он.

Труба добавил, что после совершения этого преступления было много информации о возможной причастности к нему правоохранителей.

"Поэтому на место происшествия были направлены работники центрального аппарата ГБР и следователи территориального аппарата в Киеве, которые в случае получения информации о такой причастности были бы включены в состав группы или осуществляли осмотр места происшествия", - отметил директор бюро.

Напомним, 5 марта в Киеве убили владельца ювелирного завода Сергея Киселева. По словам экс-заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе, убитый был главным свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Похожую информацию обнародовал бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак. Он сообщил, что Киселев был одним из ключевых свидетелей по делу "бриллиантовых прокуроров".

Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что убитый Киселев не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в названном производстве.