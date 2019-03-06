Необходимо увеличивать количество следователей в ГБР и создавать теруправления в каждой области, - Труба

В среду в ходе экспертной дискуссии Р.Труба напомнил, что в настоящее время проходит конкурс на занятие должностей следователей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо будет увеличивать количество следователей в ГБР. К сожалению, в настоящий период времени мы ограничены количеством следователей в 1500 человек. Это общее количество следователей, оперативных сотрудников", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор ГБР попросит генпрокурора решить вопрос подследственности расследования дел Майдана

Директор ГБР заявил: "Необходимо создать в каждой области структурные подразделения ГБР. В настоящее время у нас действуют территориальные управления, охватывающие несколько областей. Это не содействует эффективности расследования и фиксации доказательств в уголовных производствах".

Кроме того, говоря в целом о работе бюро, он вновь подчеркнул необходимость внесения изменений в законодательство, регламентирующее работу ГБР. Он снова призвал депутатов урегулировать законодательно работу оперативных сотрудников бюро и напомнил, что оперативную работу в ГБР сейчас обеспечивают оперативные сотрудники Нацполиции, СБУ и Госпогранслужбы. "Надеюсь, что Верховная Рада вернутся к этому законопроекту", - сказал Р.Труба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего дел Бюро расследует о преступлениях, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, - глава ГБР Труба

Он также сообщил, что внес в Кабинет министров проект изменений в постановление, которое регламентирует порядок избрания совета общественного контроля ГБР. "Предлагаю, чтобы члены совета общественного контроля избирались путем онлайн голосования", - сказал Р.Труба.