ОБСЕ отслеживает, как 7 украинских телеканалов соблюдают законы о выборах

Об этом сообщается на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, информирует Цензор.НЕТ.

При выборе этих телеканалов представители ОБСЕ ориентировались на то, сколько зрителей они охватывают, в том числе территориально.

"Отслеживается баланс, соблюдение избирательного закона в отношении всех кандидатов, являются ли медиа свободными в размещении своих материалов, могут ли граждане получить достаточное количество информации об избирательной кампании различных кандидатов", – сообщает Нацсовет со ссылкой на слова представителя миссии ОБСЕ Франчески Боггери.

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Нацсовет пригласил представителей мониторинговых миссий к участию в рабочей группе Национального, осуществляющей надзор за ходом избирательного процесса в СМИ.

Как сообщалось, по состоянию на 5 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта.

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