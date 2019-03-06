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06.03.19 14:18

Террористы на Донбассе минируют местность около своих воинских частей для предотвращения дезертирства, - ГУР

Командование российских оккупационных войск усиливает меры по предотвращению попадания в плен или перехода на сторону Объединенных сил военнослужащих соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Под видом контроля мероприятий воспитательной работы в подразделения российских оккупационных войск прибывают специально созданные комиссии для выявления т.н. "неблагонадежных лиц". В состав указанных комиссий привлекаются офицеры с военно-политической работы и представители ФСБ РФ. При этом, основные усилия члены комиссий уделяют выявлению военнослужащих, имеющих родственников или поддерживают связи с гражданами на подконтрольной Украине территории", - сказано в сообщении.

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Кроме того, по сообщению ГУР Минобороны Украины, российским оккупационным командованием отдано распоряжение о минировании местности вблизи воинских частей и передовых позиций для предотвращения самовольного оставления частей и перехода линии разграничения.

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