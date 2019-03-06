Сотрудница "Укрпочты" в Ужгороде сдала в ломбард компьютеры дирекции общей стоимостью 1 млн гривен

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей работницы Закарпатской дирекции ПАО "Укрпочта" по обвинению в растрате более 1 млн грн имущества общества. В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя ужгородчанка в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды областного центра ряд компьютерного оборудования дирекции", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более 1 миллиона гривен.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 УК Украины, то есть растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, совершенные повторно.

За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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