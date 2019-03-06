СБУ предупредила попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на госучреждения перед выборами. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что кураторы из России наняли хакера из Запорожья для распространения вредоносного программного обеспечения, предназначенного для несанкционированного вмешательства в работу государственных информационных ресурсов Украины. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленник был администратором закрытого хакерского Интернет форума российского происхождения. Он подыскивал исполнителей среди активных участников форума, которые за денежное вознаграждение распространяли вредоносное программное обеспечение", - сказано в сообщении.



Фото: сайт СБУ

Сообщается, что массовое распространение осуществлялось через направление целевых электронных сообщений на адреса госучреждений, а также уязвимые участки Интернет-сайтов государственных органов.

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"По заключению специалистов такие компьютерные вирусы применяются, прежде всего, для блокировки деятельности информационных ресурсов через подключение к Госреестр Украины, что могло создать угрозу для работы серверов и персональных компьютеров избирательных комиссий.

Сотрудники СБУ совместно с киберполиции провели обыски по месту жительства злоумышленника, в ходе которых была обнаружена компьютерная техника с установленным программным обеспечением для создания и модификации компьютерных вирусов.

Также получено почти десять образцов вредоносного программного обеспечения, которые были подготовлены для распространения среди участников закрытого хакерского форума", - отметили в ведомстве.

В рамках начатого уголовного производства компьютерное оборудование изъято и направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.