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06.03.19 14:56

Кабмин передал ГПУ здание "Укроборонпрома" для размещения там Военной прокуратуры

Кабинет министров Украины передал Генпрокуратуре здание "Укроборонпрома" в Киеве для размещения там Военной прокуратуры Центрального региона.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в 6 марта.

Речь идет о здании госконцерна по улице Бориспольской в Киеве.

Отмечается, что данные здания и сооружения, которые пребывают в управлении "Укроборонпрома" и находятся на балансе ГП "Киевский бронетанковый завод", на сегодня не используются предприятием в его производственной деятельности и не содержатся в надлежащем состоянии.

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В то же время уверяют, что Генпрокуратура нуждается в дополнительном помещении для размещения Военной прокуратуры Центрального региона.

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