ЦИК увеличила количество населенных пунктов на Донбассе, где можно голосовать

Об этом на пресс-конференции заявил аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ЦИК, на основе представлений местных администраций, увеличила количество населенных пунктов, подконтрольных Украине, где будет обеспечиваться голосование на президентских выборах. Речь идет о фактически восстановлении возможности голосования на тех территориях, где население не голосовало с 2014 года", - отметил Клюжев.

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Он подчеркнул, что это было связано с нестабильной ситуацией в этих регионах.

"Мы приветствуем решение о разрешении агитации в этих населенных пунктах, в частности, в Авдеевке, Марьянке, Попасной, Счастье. Обеспечение прав избирателей является обязанностью Нацполиции. Важно также обеспечить там надлежащее администрирование выборов", - сказал Клюжев.