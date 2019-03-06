"Крым сдал - Крым принял": в Киеве прошел обыск у прокремлевского пропагандиста Скачко

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

"Во время обыска были обнаружены и изъяты ряд материалов антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в украинском и российских СМИ, в том числе и те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины и ряд предметов с символикой государства-оккупанта , пропагандирующей оккупацию полуострова", – сообщают в прокуратуре.

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Издание "Крым.Реалии" сообщает, что в квартире подозреваемого обнаружили магнит с Хрущевым и Путиным и тарелку с изображением президента РФ.





"В настоящее время, лицу сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Продолжаются следственные действия", – подводят итог в прокуратуре.

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Следователи не называют имени подозреваемого. По данным Цензор.НЕТ, это Владимир Скачко. До 2014 года он был главным редактором еженедельника "Киевский телеграф". В последние 5 лет Скачко редактировал интернет-ресурс "Антифашист". Он активно писал и публиковал материалы, призывающие к нарушению целостности территории Украины. Был частым гостем на пропагандистских ток-шоу в эфире российского телевидения.