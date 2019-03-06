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06.03.19 15:48

Киберполиция предлагает вводить в школах изучение правил кибербезопасности

Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк высказался за необходимость изучения в школах кибергигиены.

демедюк

№Как только мы начнем учить граждан элементарным правилам кибербезопасности, я думаю, и на государственном уровне начнут в школах вводить обязательные занятия по кибергигиене", - сказал С.Демедюк на брифинге в среду в Киеве, презентуя социальную кампанию по кибербезопасности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Интерфакс-Украина".

Как передает корреспондент агентства журналистам презентовали два видеоролика о правилах защиты информации от взлома и безопасного шопинга в Интернете.

По словам С.Демедюка, видеоролики будут демонстрироваться на телевидении и распространяться в соцсетях.

Кроме того, отметил начальник Департамента киберполиции, буклеты "5 правил защиты информации от взлома в Интернете" и "5 правил безопасного шопинга в Интернете" будут бесплатно распространяться в учебных заведениях.

Социальная кампания по кибербезопасности проходит при поддержке ОБСЕ.

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