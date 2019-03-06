Админсуд Киева просят установить несоответствие министра Авакова требованиям должности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову о признании противоправными их действий и бездействия", - сказано в нем.
В частности, истец просит суд признать противоправными действия Авакова относительно положений ст. 7 закона "О Кабинете Министров Украины", касающихся требований к членам правительства.
Кроме того, среди требований иска - признать противоправной бездеятельность Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью министра внутренних дел.
Истец просит премьера внести в Верховную Раду представление об увольнении Авакова
На данный момент суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.