У части банкоматов в Польше появилось меню на украинском языке

Инициативу реализовали в связи с ростом числа клиентов из Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Новая функция доступна во всех банкоматах и ​​платоматах сети Euronet в Польше.

Ранее обслуживания банкоматов было только на польском, английском и немецком языках.

Также на Цензор.НЕТ: Добрий день!: в польском Люблине появились билборды, обучающие украинскому. ФОТО

Euronet решил сделать такой шаг в связи со все большим количеством граждан Украины, которые по разным причинам приезжают в Польшу.

Украинские работники – желательна группа клиентов для польских финансовых учреждений. Все больше банков предлагают услуги на украинском языке.

"Украинский язык в платоматах и ​​банкоматах – это удобство для все большей украинской общины в Польше. Мы хотим дать возможность украинским гражданам, которые живут и работают в Польше, удобно и без проблем пользоваться нашими сетевыми комплексами", – отметил Роберт Мидура, представитель Euronet в Польше.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинцы начали нанимать на работу поляков, - Gazeta Wyborcza

В Польше почти 8 тыс. банкоматов и платоматив сети Euronet. Эти терминалы находятся, в основном, в торговых центрах, на территории бензозаправочных станций, в ресторанах, на вокзалах, аэропортах и ​​в отделениях банков.

Ранее обслуживание на украинском языке внедрили в терминалах приобретения билетов на общественный транспорт в Варшаве, Познани, Лудзе, Люблине и во Вроцлаве.