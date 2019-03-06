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06.03.19 16:12

Хотелось бы большего, продолжаем работать дальше, - Климкин об "азовском пакете" санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин приветствует решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе.

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Об этом Климкин написал в своем аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ

"Приветствую санкции ЕС и настоящую европейскую солидарность. Как всегда, хотелось бы большего. Поэтому продолжаем работать дальше совместно с нашими европейскими и, конечно, американскими друзьями и партнерами", - написал Климкин.

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Хотелось бы большего, продолжаем работать дальше, - Климкин об азовском пакете санкций ЕС против РФ 01

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

6 марта в ЕС согласовали санкции против 8 россиян за агрессию в Керченском проливе.

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