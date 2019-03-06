Террористы 5 марта дважды обстреляли ремонтников и работников ГСЧС в Марьинке и Еленовке, - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "5 марта 2019 при осуществлении аварийно-восстановительных работ на подстанции и высоковольтной линии электропередач в городе Марьинка, по улицам Октябрьской и Карпова, по направлению поселка Трудовое Петровского района Донецка дважды - около 10.00 и 12.00 из стрелкового оружия и подствольного гранатомета ГП 25 была обстреляна ремонтная бригада АО "Донецкие Электросети", а также пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения западе в. Работы были приостановлены на 2:00, но порывы на линии ЛЭП все же была устранена.

Кроме того, при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва водопровода между населенным пунктом березовых и насосной станцией вблизи Еленовка Волновахского района, около 10.30 из стрелкового оружия была обстреляна ремонтная бригада КП "Вода Донбасса", а также пиротехническая группа ГСЧС и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы пришлось приостановить, бригада была вынуждена эвакуироваться.

Также украинская сторона СЦКК сообщает, что 4 марта в 10.00 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из направления населенного пункта Набережное осуществлен обстрел населенного пункта Чермалык с применением пулемета калибра 7,62 мм. Вследствие попадания очереди из пулемета по жилому дому по ул. Никитина 25 повреждена стена дома, на которой образовалось несколько пробоин от пуль. К счастью, владелец дома не пострадал".

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