Первоочередный приоритет Украины - это борьба с коррупцией, - посол Великобритании Гоф

"У Украины есть проблема коррупции… Были надежды, что до того времени, как придут выборы 2019 года, мы, возможно, улучшим ситуацию в этой сфере. Сегодня мы можем сказать, что много чего было сделано в рамках реформ, но есть целый ряд сфер, в которых есть над чем работать в плане борьбы с коррупцией", - сказала Дж.Гоф в ходе презентации аналитического исследования "Эффективны ли антикоррупционные реформы в Украине?" в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Посол подчеркнула, что ей хотелось бы видеть больше инвестиций в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главу САП Холодницкого необходимо уволить, он потерял доверие, - посол США Йованович

"Я не знаю, почему они не поступили. Достаточно часто это происходит потому, что есть восприятие, что коррупция никуда не делась… Я хочу сказать для президентских кандидатов, что бы они не думали об интересах населения, мы видим, что первоочередной приоритет – это борьба с коррупцией, и это должно быть основной информацией", - добавила Дж.Гоф.