После экспертизы возможны новые подозрения в деле поставок на оборонные заводы деталей предприятием "Оптимумспецдеталь", - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко подчеркнул: "До 2014 г. журналистские расследования приводили лишь к фиксации фактов для будущих производств после революции и эмиграции фигурантов в РФ.

Теперь - наоборот, громкие журналистские расследования базируются на материалах следствия и лишь на некоторое время опережают процессуальные действия правоохранителей.

Как я заявлял ранее, дело ГПУ о криминальной деятельности Оптимумспецдеталь при поставке товаров Оборонпрома вышло на финал. После получения окончательного Акта налоговой проверки руководителю фирмы было объявлено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,6 млн грн. После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства.

Попутно напомню, что по этому же делу Рогозе и двум его соучастникам - работникам СБУ еще в 2018 г. было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по сути рассматривается в Печерском суде.

Оценка действий должностных лиц, директоров госпредприятий и связанных с ними лиц по другим, коррупционным, статьям является исключительной подследственностью НАБУ, которое ведет соответствующую дело с 2016 года".

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.