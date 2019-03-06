ВСУ вводит новая система подготовки: повысят "материальную мотивацию", - Муженко

Об этом он сообщил на встрече с аккредитованными в Украине представителями военно-дипломатического корпуса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы вводим новую систему профессиональной подготовки личного состава в комплексе с повышением уровня материальной мотивации", – отметил он.

По словам Муженко, ВСУ удалось достичь значительных успехов в профессиональной подготовке на тактическом уровне благодаря переходу от количественного принципа профессиональной подготовки к качественному.

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Начальник Генштаба рассказал, что в недавно созданных профессиональных школах снайперов, танкистов, операторов беспилотных летательных комплексов удалось объединить теоретические методики с практическим боевым опытом, полученным на передовой.

"Вместе с системой обучения изменен порядок сертификации, присвоения квалификации и денежного премирования личного состава. Такой подход сегодня дает серьезный положительный результат", – подчеркнул начальник Муженко.

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"Сейчас мы ставим цель поднять уровень подготовки штабов всех уровней с учетом процедур НАТО. Нашим приоритетом является подготовка и слаживание штабов оперативного и стратегического уровня с использованием систем моделирования и опытом реальных военных операций", – добавил он.