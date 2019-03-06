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06.03.19 17:04

Кабмин принял план по борьбе с устойчивостью к антибиотикам: противомикробные препараты будут отпускаться исключительно по рецепту

Согласно решению Кабмина, до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные акты для отпуска аптеками противомикробных препаратов исключительно по рецепту.

лекарства

Кабинет министров Украины утвердил план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании в среду.

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Согласно постановлению, в частности, до конца второго квартала 2019 года Минздрав должен разработать нормативные актов для отпуска аптечными учреждениями противомикробных препаратов исключительно по рецепту, разработать порядок дозорного эпидемиологического надзора за противомикробной резистентностью, а также разработать и утвердить порядок учета инфекционных заболеваний и болезней, связанных с предоставлением медпомощи.

До конца третьего квартала 2019 года Минздрав должен разработать и утвердить порядок использования противомикробных препаратов и порядок сбора информации о потреблении зарегистрированных в Украине антибиотиков.

В 2019-2020 гг. Минздрав должен будет утвердить в качестве формы первичной учетной документации Листок назначений лекарственных средств и медизделий во время оказания медпомощи в амбулаторных условиях.

В течение этого времени Минздрав также должен будет разработать порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС.

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Как сообщалось, разработка и утверждение плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам предусмотрено принятым в 2017 году планом мероприятий по реализации Концепции системы общественного здоровья.

Концепция развития системы общественного здоровья, утвержденная 30 ноября 2016 года, определяет основы, механизмы и сроки построения системы общественного здоровья для обеспечения и укрепления здоровья населения, предотвращения заболеваний, увеличения продолжительности и улучшения качества жизни, продления активного, трудоспособного возраста и поощрения здорового образа жизни.

Реализация концепции рассчитана на 2017-2020 гг.

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