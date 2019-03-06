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06.03.19 17:02

"Ирбис" опровергает обвинения "ГалПодшипника" в давлении на предприятие с помощью правоохранительных органов

Об этом говорится в ответ собственника ООО "ТД ИРБИС" Туринского В.В. на обращение собственницы ЧП "ТД "ГАЛПОДШИПНИК" Саевич С.П. к Президенту Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Ирбис".

"Все обвинения со стороны ЧП "ТД "ГАЛПОДШИПНИК" в свои адрес считаю вымыслом, которые не имеют и не могут иметь отношения к реальности. Осуждаю подобные действия со стороны делового партнера, ЧП "ТД ГАЛПОДШИПНИК". Считаю, что поливать грязью своих деловых партнеров противоречит этике ведения бизнеса. Призываю к решению всех вопросов бизнеса исключительно в правовом поле", - заявил Туринский.

"Расцениваю данные обвинения как попытку дискредитации действующей власти в преддверии выборов Президента Украины. Полагаю, что обвиняя все правоохранительные органы Украины, такие как Генеральная прокуратура. Национальная полиция и другие, ЧП "ТД "Галподшипник" пытается решить свои проблемы с законом и, возможно, избежать ответственности.
Еще раз призываю к добросовестной конкуренции и не допускать распространения лживой, фейковой информации, которая может нанести вред любому деловому партнерству", - подчеркнул собственник "ТД Ирбис".

Ирбис опровергает обвинения ГалПодшипника в давлении на предприятие с помощью правоохранительных органов 01

Как сообщалось ранее, владелец "ГалПодшипник" Светлана Саевич обратилась к Президенту Украины с просьбой не дать правоохранительным органам уничтожить ее предприятие. В компании не побоялись вскрыть "нарыв", который образовался в силовых структурах и не один год подряд давит на бизнес.

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