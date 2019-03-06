ВСК оценит причастность к хищениям в армии громких фамилий. Никто не получит индульгенции, - Порошенко

Такие слова Президента передает его официальная страница в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Как Верховный Главнокомандующий не дам разрушить доверие к армии ни тем, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, ни тем, кто через политические цели и политиканство готов пожертвовать фундаментальными государственными интересами", - отметил Порошенко.

Он также добавил, что на этом вопросе спекулируют кандидаты в президенты.

"Временная следственная комиссия по расследованию по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности должна оценить факты и причастность к ним громких фамилий. Ни одна фамилия не получит индульгенции", - сказал Порошенко.

На цьому спекулюють кандидати в Президенти, хто в бутність при владі нищили ЗСУ. Тимчасова слідча комісія з розслідування щодо фактів розкрадання у ЗСУ та підриву обороноздатності має оцінити факти і причетність до них гучних прізвищ. Жодне прізвище не матиме індульгенції — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 березня 2019 р.

"Для тех, кто хочет наживаться на нашей обороноспособности, мой месседж понятен: все равны перед законом. От ответственности за злоупотребление не спасают ни должность, ни связи, ни фамилии. Ни давнее знакомство с Президентом, депутатами, министрами, лидерами оппозиции", - добавил он.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.