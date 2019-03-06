Порошенко предлагает ввести в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" специалистов из стран - членов НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

"Необходимо немедленно решить вопрос о расширении состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - сказал он.

Президент подчеркнул, что с учетом дальнейшей интеграции Украины в НАТО ей нечего скрывать от стран-партнеров.

"И это ускорить достижение предприятием "Укроборонпром" стандартов, необходимых для нашего вступления в Североатлантический альянс", - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что расширение набсовета ГК за счет специалистов из стран-партнеров НАТО является шагом для выполнения закона О национальной безопасности Украины.

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