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06.03.19 18:14

Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

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Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на УП,  об этом он сказал во время пресс-конференции в среду.

"Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но результат реформы, которая проводилась в госкомпаниях, свидетельствует о том, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии - это полномочия исключительно Наблюдательного Совета. И это можно проверить в соответствующих законах", - сказал Коболев.

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"Поэтому, как предварительное решение о завершении моего контракта, так и текущее об объявлении конкурса, оно ... как минимум анализ, который я видел, противоречит украинскому законодательству", - заявил он.

"Более того, такую ​​же точку зрения разделяет международное сообщество, и те международные организации, которые были спонсорами реформы корпоративного управления. Которые помогали проводить эту реформу", - подытожил глава "Нафтогаза".

Во время заседания правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя правления "Нафтогаза".

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