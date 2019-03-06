С начала суток враг пять раз обстреливал позиции ОС, потерь нет, - пресс-центр

"В течение текущих суток противник пять раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из артиллерийских систем и минометов. В целом вооружение, запрещенное минскими договоренностям, оккупанты применили семь раз, потратив 100 снарядов и мин калибров 122 и 120 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм (в районе Лебединского, Водяного и Гнутово) и минометов калибра 120 мм (в районе Гнутово).

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм в районе поселков Новолуганское и Золотое-3.

Потерь среди наших защитников нет.

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Напомним, 5 марта враг 7 раз обстрелял позиции ВСУ, применяя 122-мм артсистемы, 120- и 82-мм минометы, ранены 2 украинских воинов, уничтожен террорист.