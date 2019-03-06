На Херсонщине двое чиновников управления водного хозяйства попались на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В преступную деятельность руководитель втянул своего подчиненного, в обязанности которого входил контроль за незадействованной тяжелой техникой, находящейся на балансе управления и предоставления ее в аренду без согласования документации. Также он встречался с заказчиками техники и получал от них взятки, которые в дальнейшем передавал своему руководителю.

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Полицейские задержали фигурантов во время непосредственной передачи подчиненным своему руководителю последней части взятки в сумме 4200 гривен. Общая сумма взятки составила 10 500 гривен.

В тот же день правоохранители задокументировали факт получения подчиненным взятки в сумме 20 тыс. гривен от очередного предпринимателя. Деньги служащий передал руководителю. Всего во время обыска в служебных кабинах начальника и его подчиненного изъято более 30 тыс. гривен полученных ими взяток.

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Решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 "Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом" Уголовного кодекса Украины.