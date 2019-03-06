Первый опыт торговли газовыми лицензиями через ProZorro принес на 96 млн грн больше запланированного, - финансист Козак

Об этом в Фейсбуке написал финансист, президент инвестиционной группы "Универ", министр финансов в First professional Ukrainian Government, председатель бюджетного комитета Общественного совета Минфина и координатор Гражданской платформы "Нова Країна" Тарас Козак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Только что закончились первые аукционы за новые газовые лицензии. Заказчик торгов - Государственная служба геологии и недр Украины. Торговля происходила в Системе ProZorro.Продажи.

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Сегодня были выставлены 3 относительно небольших лотf. Начальная цена / продажная / рост цены

1) ₴ 17.5 млн / ₴ 25.1 млн / 143%

2) ₴ 17.7 млн ​​/ ₴ 85 млн / 479%! ️

3) ₴ 9.6 млн / ₴ 30.9 млн / 32,2%

Торговля по 2-му лоту была довольно оживленной, за победу здесь боролись 4 компании. Победитель заплатит почти в 5 раз больше, чем нормативная оценка. За два другие лота соревновались только по два участника. Вся торговля, как и всегда в системах Prozorro, проходила в открытом доступе. Каждый желающий мог наблюдать вживую весь ход соревнований.

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В общем, вместо запланированных 45 млн грн, в казну придет более 141 млн ! На 96 млн гривен больше. Ранее, до введения открытых конкурсов Прозорро, большая часть этих дополнительных платежей шла в карманы коррумпированных чиновников. Поздравляю всех причастных к этой замечательному событию - уничтожена еще одна кормушка коррупционеров!

Напомню, что вы можете участвовать в торгах всех аукционах Системы Прозорро.Продажи через Товарную биржу Ukrainian Exchange. Обращайтесь".

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