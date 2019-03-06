После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия

Об этом на своей странице в Фейсбук написал волонтер Давид Арахамия, известный также под псевдонимом Давид Браун, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Поехал на суд, где вечером НАБУ избирает меру пресечения Владиславу Бельбасу за эпизод, в котором он был ТВО директора и подписал один из актов выполненных работ по контракту, к которому не имел отношения (им занимался совершенно другой департамент, вне его подчинения).

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Очень напомнило ситуацию по Павловскому, его сначала обвинили на всю страну преступником века, расхищающим армию, а потом за полгода не вызвали ни разу на допрос.

В результате Министерство Обороны отменило предыдущий тендер на покупку дизеля, провела торги заново и потеряло на этом почти 363 млн грн. По-прежнему, нам обещают сенсацию, а ее все нет.

Естественно, никто не пострадал. Просто про*бали 362 млн в рамках "гонки за громкими делами".

Сейчас по Бельбасу в суде нет ни модных нардепов, ни бизнесменов, ни олигархов, готовых взять нормального менеджера на поруки. Вспомните как выпускали Мартыненко на поруки? Там была половина Верховной Рады, а тут сидят рядовые сотрудники и не понимают, что происходит.

Просто херачат человека, не давая ему самостоятельно подготовить свою защиту.

Я не знаю, что там с Индией, но я лично видел работу Бельбаса по трансформации самой компании. За год чистая прибыль компании выросла почти в три раза.

На сотрудника выручка выросла почти в пять раз. В компании происходит процесс цифровой трансформации. Впервые за 22 года, в оружейной компании начали внедрять CRM систему, чтобы предотвратить уход нужных контактов с уходом сотрудников.

Мне кажется, что это крайне не правильная стратегия государства - всегда найти крайнего, вместо поиска решений.

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Представитель следствия совершенно некомпетентна в системе поставок зарубеж.

В каждой сделке в 90% сделок присутствует агент, у нас даже государство официально разрешило платить агентские, даже на стремные оффшоры, поскольку так работают эти рынки.

Я работаю на Ближнем Востоке и там невозможно без агента вообще. Тупо не реально.

Думаете можно просто позвонить куда-нибудь в Нигерию и просто продать свой продукт государству ? Всегда будет агент, который попросит агентские.

Сейчас следователь рассказывает, что агентов быть не может, а должны быть только прямые поставки. Хочу посмотреть как она это организует на тех рынках, где Украина традиционно продаёт (Африка, Азия, Ближний Восток).

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Я предложил выпустить Бельбаса под домашний арест и дать возможность следствию вникнуть в ситуацию лучше.

Сейчас все жаждут крови в оборонке и все силовики ищут простые быстрые решения, чтобы продемонстрировать свою работу.

"А после нас, хоть трава не расти".

Оружейная отрасль это миллиардная отрасль на экспорт, каждое такое громкое дело, особенно если потом оно спускается на тормозах и разваливается, это гвоздик в гробик этой отрасли по миру.

Надеюсь, что в ближайшее время государство предпримет осознанные усилия по демонополизации рынка экспорта оборонных технологий и позволит свободному рынку сделать долгожданный прорыв.

А то, с такими помощниками и врагов не надо".

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