Тема Крыма остается на повестке дня НАТО, поскольку прямо влияет на интересы безопасности Альянса, - директор департамента МИД Макеев

Об этом в среду журналистам в Брюсселе рассказал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Сегодня состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО, посвященное Крыму. Заседание проходило в закрытом режиме... Но могу вас заверить, что НАТО очень серьезно относится к нашей информации об агрессивных действиях Российской Федерации в Крыму, в Азовском и Черном морях. Мы получили заверения, что тема Крыма будет оставаться на повестке дня НАТО, поскольку она прямо влияет на интересы безопасности Альянса", - сказал Алексей Макеев.

Он заметил, что буквально в каждом выступлении представителей НАТО звучало, что Крым – это Украина. При этом Альянс уделяет особое внимание судьбам людей, которые пострадали от российской агрессии. Речь идет о 24 украинских военнопленных, захваченных Россией, о более 70 украинских политических заключенных, находящихся в России и в оккупированном Крыму, о солидарности с народами Крыма и осуждении действий России по преследованию защитников и адвокатов, которые работают в интересах украинских политзаключенных и военнопленных.

"Альянс уже в ближайшее время предпримет дальнейшие шаги по реагированию на такие действия Российской Федерации, но говорить о том, что будет сделано - это дело самого Альянса", - добавил представитель МИД Украины.

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