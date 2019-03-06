Погибшего на Донбассе воина Богдана Гаврылива похоронят 7 марта в Калуше

Богдан Миронович Гаврылив 20.04.1999 года рождения, солдат, разведчик-дальномерщик 1-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 4 марта в результате минометного обстрела вблизи села Лебединское Волновахского района Донецкой области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 4 марта на Донбассе погиб украинский воин Богдан Гаврылив. ФОТО

В 6-00 утра противник со стороны оккупированной Ужовки начал обстрел из танков, артиллерии, минометов и ПТРК. Солдат Гаврылив передал на командно-наблюдательный пункт координаты. Около 7:40 непосредственно на наблюдательном посту, где он находился, разорвалась мина. 19-летний воин получил минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

После панихиды по погибшим состоится прощание возле памятника Тараса Шевченко.

Затем тело Героя повезут в город Калуш Ивано-Франковской области, где в 15.00 по адресу: ул. Черновола, 20 (ДК "Минерал") состоится прощание".