Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко

Об этом в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он отметил: "Полковник Сергей Кривонос вчера вечером провел встречу с президентом Петром Порошенко, по инициативе самого Петра Алексеевича.

После этого Кривонос вышел из связи, со своими помощниками не общался. Сегодня утром выложил пост в фейсбуке, телефоны отключил.

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В 12 часов сделал звонок своим друзьям и сказал, что с ним все в порядке и он жив и здоров, и что просит отменить запланированную встречу с избирателями в Кропивницком. После чего опять вышел из связи.

Очень смешная и печальная по своему ситуация, на самом деле.

Сергей Григорьевич дал недавно интервью "Цензор.Нет", так что мы в любом случае ознакомим читателей с его мнением и позицией, но подождем немного, когда он снова будет на связи, и сможет дополнить интервью новой информацией, в том числе изложенной в его заявлении о сложении кандидатских полномочий.

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Думаю, Петр Порошенко сделал очень сильный ход, поскольку выдвижение Кривоноса и его активная критическая позиция могли бы серьезно подорвать поддержку Главнокомандующего в армии. Кровоноса в армии по-настоящему уважают, и его слово очень весомо. Теперь эта угроза устранена.

Впрочем, Кривонос - не публичный политик, он реальный профессиональный вояка, но очень многие в армии смотрели именно на него с надеждой. Ну что ж, подождем более детальных разъяснений, уверен, что Сергей Григорьевич скоро все выскажет. Очень уж любопытно, что ему пообещали за снятие, зная глобальные планы полковника, это должен быть, я надеюсь, какой-то очень масштабный проект. Кандидата в президенты из спецназовца не получилось, но интересно, какой путь себе выбрал этот незаурядный человек, и как он объяснит повершим в него людям свой поступок. Чтобы не было стыдно перед людьми, кто приехал на съезд его партии и шёл за ним.

По данным "Цензор.нет", В ближайшее время последует решение о назначении Кривоноса на высокий государственный пост.

Я лично не верю, что Кривонос будет прогибаться и молчать, он будет действовать".

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