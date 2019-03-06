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06.03.19 22:22

Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО

Прокурорами ГПУ совместно с прокурорами САП и оперативными сотрудниками ГУ БКОП СБУ задержали с поличным заместителя председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины во время получения взятки (совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 01

Чиновник требовал и получил от представителя юридического лица взятку в сумме 8 тыс долларов за подписание договора на осуществление биологической мелиорации водоема - Бучанского водохранилища (84 га), расположенного в с. Гореничи Киево-Святошинского района Киевской области.

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Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 02
Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 03

Проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган 04

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