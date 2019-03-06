Банда рэкетиров задержана на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили ранее судимые жители области, руководил группировкой известный в регионе "криминальный авторитет". Систематически создавая искусственные конфликтные ситуации, участники группировки требовали от представителей коммерческих структур и состоятельных граждан средства за "разрешение" споров. При этом злоумышленники оказывали на них физическое и психологическое давление.

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В частности злоумышленники требовали 2 тысячи долларов от частного предпринимателя из Любара за якобы решение имущественного спора. В случае отказа от уплаты бандиты угрожали коммерсанту и его семье физической расправой. Также правоохранители задокументировали факт вымогательства рэкетирами 3 тысяч долларов от жителя Новоград-Волынского.

Правоохранители сразу задержали восьмерых участников группировки в Новоград-Волынском и Любаре после передачи им очередных "траншей" на общую сумму более тысячи долларов.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении и избрании меры пресечения.

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Операция по задержанию злоумышленников проводилась совместно с работниками Нацполиции с участием спецподразделения "Корд".