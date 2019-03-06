Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.03.19 23:18

С 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко

C 2014 года в Единый реестр досудебных расследований внесены 480 уголовных производств о нарушениях на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром".

луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании СНБО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала с "Укроборонпромом" правоохранители "показывают рвение". Главе "Спецтехноэкспорта" Бельбасу не дают подготовить свою защиту, - волонтер Арахамия

"Установлен ущерб на общую сумму более 350 миллионов гривен, из которых подтверждено ревизиями и экспертизами на сумму более 65 миллионов гривен, с учетом последней цифры за текущий год, связанной с теперь уже достаточно широко известной фирмой "Оптимаспецдеталь" - это уже около 100 миллионов гривен. В результате сообщено о подозрении 112 лицам, из которых 6 директоров оборонных предприятий, 1 бывший генеральный директор и несколько начальников отделов, инженеров", - заявил генпрокурор на заседании СНБО.

По словам Луценко, продолжается досудебное расследование по 150 уголовным производстваv, вынесены приговоры в отношении 77 человек.

Также читайте: Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100