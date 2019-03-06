Украина продлила на год безвизовый режим для граждан Северной Македониии

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"На период с 16 марта 2019 г. до 15 марта 2020 г. введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

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Решение принято с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.