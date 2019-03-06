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06.03.19 23:41

Украина продлила на год безвизовый режим для граждан Северной Македониии

Президент Украины Петр Порошенко своим указом продлил на один год безвизовый режим для граждан Северной Македонии.

македония

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"На период с 16 марта 2019 г. до 15 марта 2020 г. введен безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Республики Северная Македония, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

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Решение принято с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.

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