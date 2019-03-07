В Госдепе США назначили и.о. помощника госсекретаря США по Европе и Евразии

Об этом заявил СМИ заместитель официального представителя Государственного департамента США Роберт Палладино, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа.

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"Мы рады приветствовать посла Филипа Рикера в Вашингтоне. 18 марта он начнет работать в должности первого заместителя помощника госсекретаря и исполняющим обязанности помощника госсекретаря во главе Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента", - отметил официальный представитель ведомства.

По его словам, Рикер сейчас занимает должность гражданского заместителя командующего Европейского командования США в Штутгарте, а ранее был генеральным консулом в Милане, заместителем помощника госсекретаря по вопросам Балканского региона, Центральной Европы, а также по вопросам Холокоста и служил послом США в Северной Македонии.

Напомним, ранее в должности помощника государственного секретаря США, который отвечал за направление Европы и Евразии, в том числе за украинский вопрос, находился Весс Митчелл. Он официально покинул пост 15 февраля нынешнего года.

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