У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин

Такой ответ он дал на вопрос журналистов BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2014 года начаты 480 производств дел по нарушениям в "Укроборонпроме", вынесены приговоры в отношении 77 человек, - Луценко

"С Олегом Владимировичем у меня были исключительно рабочие отношения. Когда меня сюда назначали, у меня с ним было собеседование, как и с премьер-министром и президентом. До этого я работал с ним как с председателем Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Никаких вопросов неслужебного характера с ним не было", - рассказал Букин.

На уточнение о возможных полномочиях Гладковского, которые позволяли влиять на закупки, Букин отметил: "Не было. Чтобы избежать таких обвинений он еще год или два назад уволился из Межведомственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу. Если бы ко мне были какие-то такие запросы, на них был бы отрицательный ответ".

В то же время, последний раз Букин виделся с Гладковским 4 марта после выхода программы "Наші гроші", а с его сыном Игорем руководитель хоть и знаком, но "служебных отношений с ним не было".

Также читайте: СНБО принял решение максимально открыть государственный оборонный заказ и провести международный аудит "Укроборонпрома", - Пашинский

Комментировать решение президента Порошенко относительно увольнения Гладковского Павел Букин отказался.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Можно назвать меня долларовым миллионером, - сотрудничавший со следствием НАБУ Шевченко рассказал об источниках доходов. ВИДЕО

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.