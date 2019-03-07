У Гладковского не было полномочий, чтобы влиять на закупки в сфере обороны, - Букин

Такой ответ он дал на вопрос журналистов BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
"С Олегом Владимировичем у меня были исключительно рабочие отношения. Когда меня сюда назначали, у меня с ним было собеседование, как и с премьер-министром и президентом. До этого я работал с ним как с председателем Комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Никаких вопросов неслужебного характера с ним не было", - рассказал Букин.
На уточнение о возможных полномочиях Гладковского, которые позволяли влиять на закупки, Букин отметил: "Не было. Чтобы избежать таких обвинений он еще год или два назад уволился из Межведомственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу. Если бы ко мне были какие-то такие запросы, на них был бы отрицательный ответ".
В то же время, последний раз Букин виделся с Гладковским 4 марта после выхода программы "Наші гроші", а с его сыном Игорем руководитель хоть и знаком, но "служебных отношений с ним не было".
Комментировать решение президента Порошенко относительно увольнения Гладковского Павел Букин отказался.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.