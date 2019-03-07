Минобразования вводит разовые ученые советы для защиты диссертаций

Соответствующее постановление 6 марта принял Кабинет министров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

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"По закону нормативно-правовую базу для защиты докторов философии должно разработать Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. Сейчас оно только начинает свою работу и нуждается на это в некотором времени. Однако мы понимаем, что уже есть те люди, которые готовы защищать диссертации по новым PhD-программам, и они не должны ждать все это время. Именно поэтому мы начинаем эксперимент, предусматривающий создание разовых ученых советов по аттестации докторов философии. В постановлении правительства мы заложили его проведение до конца следующего года - этого времени агентству должно хватить, чтобы, в частности, подготовить и ввести новый порядок присуждения научных степеней. Если этот порядок будет раньше, то и эксперимент мы сможем прекратить досрочно", – пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

Она добавила, что эксперимент также поможет проверить способность системы аттестации работать в режиме разовых защит диссертаций. После его окончания МОН подготовит соответствующий отчет и передаст Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования.

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В утвержденном правительством порядке определено, как образуется и работает разовый ученый совет, порядок представления документов, требования к соискателям степени доктора философии, об отмене решения совета и рассмотрении апелляций. Особое внимание в документе уделено вопросам соблюдения принципов академической честности во время выполнения и защиты диссертаций.

Прежде всего разовые ученые советы будут отличаться от постоянно действующих тем, что будут создаваться непосредственно для рассмотрения конкретной работы. Несмотря на то, что в них будет входить меньшее количество ученых, ожидается, что их работа будет более эффективной, поскольку все члены одноразового ученого совета должны быть специалистами по теме, которая защищается.

Чтобы создать разовый ученый совет, вуз или научное учреждение должны подать соответствующее ходатайство в МОН.

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Разовый специализированный ученый совет состоит из 5 человек – председателя, двух рецензентов и двух оппонентов. Их квалификация и сфера научной деятельности должны соответствовать тематике диссертационного исследования соискателя степени доктора философии.

Решение разового совета утверждает Аттестационная коллегия МОН. Соискатели степени доктора философии, принявшие участие в эксперименте, получают дипломы доктора философии государственного образца.

Этот эксперимент МОН планирует проводить до 31 декабря 2020 года.