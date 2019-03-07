Аэропорт Вильнюса начал писать на своих табло Kyiv и Lviv вместо Kiev и Lvov

Об этом сообщает МИД Литвы в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Отныне аэропорт Вильнюса утвердил правильные орфографические названия городов Украины - Kyiv вместо Kiev и Lviv вместо Lvov", - говорится в сообщении.
Представители украинского МИД под сообщением литовских коллег в соцсети написали: "Спасибо, дорогие друзья, за вашу последовательную поддержку!".
Напомним, в октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.
В частности, изменили написание аэропорты Таллинна, Варшавы и Будапешта.