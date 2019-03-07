Враг впервые с начала года применил 152-мм артиллерию на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, ликвидированы двое террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских - войск были обстреляны четыре раза:

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Лебединское;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Гнутово;

- из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;

- из стрелкового оружия - возле села Богдановка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг пять раз обстрелял позиции украинских сил:

- из минометов калибра 120 мм - вблизи поселка Новолуганское;

- из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Катериновка;

- дважды из артсистем калибров 152 и 122 мм, позже из артиллерии 122-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Новотошковское;

- из минометов калибра 120 мм - в районе села Крымское.

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Отмечается, что потерь среди украинских защитников нет.

"Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что личный состав обстрелянных подразделений отвечал на вражеский огонь применением всех дежурных огневых средств.

По данным разведки, 6 марта двое оккупантов были ликвидированы и трое ранены. Также была уничтожена одна единица военной техники противника.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ООС.