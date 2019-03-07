Совбез ООН 15 марта обсудит ситуацию в оккупированном Крыму

Заседание, посвященное пятой годовщине оккупации, будет проходить в формате Аррia, то есть на него будут приглашены не только члены Совбеза, но и представители других государств-членов ООН и неправительственных организаций. Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Основное внимание будет уделено обсуждению правовой и политической оценки российской агрессии, а также последствий нарушения РФ международного права для европейской архитектуры безопасности. Особый акцент будет также сделан на правозащитном аспекте", - пояснил дипломат.

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Николенко отметил, что, несмотря на ряд резолюций, нарушения прав человека на Крымском полуострове продолжаются, а решения Генеральной Ассамблеи ООН не выполняются. Российские оккупационные власти продолжают преследовать активистов, журналистов и крымских татар, всех остальных жителей Крыма, которые осмеливаются выступить против оккупационного произвола.

"Недавнее задержание архиепископа Православной церкви Украины Климента доказывает, что для Кремля не существует границ – ни правовых, ни моральных, ни духовных. Классический пример деятельности репрессивной машины сталинского режима. Печально, что эта машина вернулась в наши времена. Еще печальнее, что она снова уничтожает человеческие жизни на украинской территории", - отметил Николенко.

По мнению украинского дипломата, незаконные действия государства-оккупанта должны получить адекватный ответ международного сообщества.

"Очень символично, что для Франции и Германии, которые начали совместное председательство в Совете Безопасности ООН в марте-апреле, одним из приоритетов является ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - отметил он.

Николенко убежден, что заседание Совбеза станет "хорошей возможностью для государств-членов ООН в пятую годовщину оккупации ознакомиться с последним развитием событий в Крыму, а также обсудить возможные дальнейшие действия в контексте усилий по деоккупации полуострова". По мнению дипломата, усиление международного давления на агрессора должно заставить его вернуться к миру.

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"Это уже пятое с начала российской агрессии подобное мероприятие в Совете Безопасности ООН, инициированное Украиной совместно с нашими партнерами. На этот раз это Бельгия, Великобритания, Германия, Польша, США, Франция и другие", - подытожил Николенко.