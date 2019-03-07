Террористы не пропустили на оккупированный Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью от Красного Креста, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об это говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию", - сказано в сообщении.

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