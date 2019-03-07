Задержанным за попытку подкупа Юрия Тимошенко является Тарас Костанчук, - "the Бабель"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "the Бабель".

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Напомним, ранее в Киеве ГБР и СБУ задержали подозреваемых, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Задержали двух человек, которые пытались вручить Юрию Тимошенко доллары США в эквиваленте 5 миллионов гривен.

По информации правоохранителей задержали двух мужчин - главу "Партии защитников Украины" Тараса Костанчука и Александра Ищенко. Именно они, по версии следствия, уговаривали Юрия Тимошенко отказаться от участия в выборах за 5 млн. гривен. Также Костанчук вел переписку с народным депутатом, который просил его закончить дело быстрее.

Костанчуку 54 года, он родился в Алчевске Луганской области, девять лет жил в Италии. В 1998 году вернулся в Украину и возглавил ЗАО "Агротранспортная координационная служба". В 2000-х получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел.

Костанчук в составе батальона "Донбасс" принимал участие в боевых действиях под Иловайском, какое-то время был помощником нардепа от фракции "Самопоміч" Семена Семенченко на общественных началах. До этого, с 2007-го по 2012 год был помощником депутата от "Нашей Украины – Народной Самообороны" Юрия Кармазина. На президентских выборах 2014 года как доверенное лицо работал с кандидатом от Оппозиционного блока Юрием Бойко. Позже Костанчук объяснял, что получил "корочку" представителя Бойко в рамках конспирации, чтобы поехать в Донецк и Луганск. Но знакомый с Костанчуком собеседник "theБабель" утверждает, что Бойко еще некоторое время имел на него влияние.

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В 2015-м на местных выборах прошел в горсовет Вишневого Киевской области по списку Блока Петра Порошенко, но впоследствии сложил полномочия.

В июле 2015 года на довыборах в парламент Костанчук баллотировался в 205-м округе в Чернигове. Его конкурентом был нынешний заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Сергей Березенко. Тогда правоохранители задержали автомобиль со списками избирателей, несколькими сотнями тысяч гривен в конвертах, агитационной продукцией Березенко и оружием. Костанчук взял ответственность на себя. Бизнесмен Геннадий Корбан считал Костанчука техническим кандидатом Березенко.

Костанчук также был членом движения экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко "Справедливость", в апреле 2018 года на сайте партии сообщили, что больше с ним не сотрудничают.

Костанчук планировал участвовать в президентских выборах 2019 года. Его выдвинула Партия защитников Украины, которая до 13 ноября 2018 года называлась "Колос мира". ЦИК в регистрации ему отказала, отмечает издание. Причиной стал пункт программы о смертной казни для госслужащих-коррупционеров, так как он нарушал конституционные права граждан.

Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломы йскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлией Владимировной Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".