ЕСПЧ получил иск от родственников погибших в катастрофе МН17, - адвокат

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил голландский адвокат родственников погибших Веру Мева, передает Цензор.НЕТ.



"Для нас дело уже началось. Мы подали заявление в конце ноября. С тех пор мы ждем этой даты. Это длинный путь. Рассмотрение дела может длиться от пяти до семи лет. Единственное, что мы знаем – нам придется долго ждать", – заявил Мева.

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По его словам, существует также вероятность того, что суд скажет – нельзя подавать иск напрямую в ЕСПЧ.



Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, в соответствии с общепризнанными принципами международного права, а также когда прошло шесть месяцев с даты окончательного решения на национальном уровне.



Адвокат подчеркнул, что по правилам родственники должны были подавать иск в стране, с которой они судятся.



"Но мы аргументировали, что это будет неэффективно, так как действия России не соответствуют международному праву", – добавил Мева. Он надеется, что суд примет иск к рассмотрению.



"Если суд даст разрешение, то судебный процесс начнется, и в этом случае Российская Федерация должна будет ответить на иск. Мы надеемся на это", – добавил защитник.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.