На каждую тысячу человек, которые получили гражданство ЕС в 2017 году, приходится 19 украинцев, - Евростат

Соответствующие данные обнародовало в среду европейское статистическое агентство "Евростат", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По количеству лиц, которые стали европейцами в 2017 году, Украина занимает среднюю часть рейтинга, безусловное лидерство в котором удерживают Марокко, Албания и Индия со средними показателями соответственно, 67.9, 58.9 и 31.6 на 1000 лиц, получивших гражданство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2018 году 988 лиц получили гражданство Украины, 5,6 тыс. человек - вышли из него, - АП. ДОКУМЕНТ

Для тех граждан Украины, которые получили европейское гражданство, наибольшее количество удостоверений в 2017 году выдала Германия (17%), Италия (14,2%) и Румыния (13,1%).

При этом сразу в нескольких европейских странах украинцы оказались самой многочисленной этнической категорией, которая получила гражданство. В частности, это касается Болгарии (22,3%), Чехии (34,5%), Польши (56,6%) и Словакии (20%).