Четверо неизвестных в масках избили и ранили общественного активиста в Запорожье, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области.

"6 марта в 22:52 в Хортицкое отделение полиции поступило сообщение из службы "102" от мужчины 1952 г.р., который сообщил, что по улице Героев 93-й бригады неизвестные на напали на него и избили.

На месте происшествия полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и осуществили выстрел в левое бедро. Мужчина оказал сопротивление нападавшим и нанес телесные повреждения одному из злоумышленников, после чего они исчезли в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что после проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность одного из нападавших 1994 года рождения. Местонахождение еще троих правонарушителей устанавливается.

По факту возбуждено уголовное производство по ст. 15 и 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.