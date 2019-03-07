В 2019 году есть все возможности достичь средней заработной платы в 12 тыс. грн, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"На 2019 год, я думаю, что есть все возможности достичь границы 12 тыс. грн, с учетом того, что курс гривни будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции, составит 10% роста реальной заработной платы", - сказал Розенко.

Кроме того, по словам Розенко, власти понимают, что труд человека в Украине недооценен.

"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуацией, когда семьи, где, по меньшей мере, один человек работает, находятся за чертой бедности. Таких семей в Украине около 20%. Это не нормально, когда человек работает, но не может обеспечить свою семью даже на грани минимально необходимого уровня", - добавил вице-премьер.

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В то же время, он отметил, что за последние несколько лет был сделан серьезный прорыв в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты. "Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 долл., а сегодня уже более 150 долл.", - констатировал Розенко.

Как сообщалось, в декабре 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

По данным Госстата, в январе средняя номинальная зарплата составила 9223 гривни.