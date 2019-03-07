"Мы призываем к диалогу и объединению", - Епифаний обратился к духовенству и мирянам Украины, которые остались в РПЦ

Об этом Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем к диалогу и объединению на основе автокефального статуса УПЦ ту часть православных иерархов, духовенства, монашества и мирян в Украине, которые все еще находятся под юрисдикцией Российской православной церкви. Наши сердца и братские объятия открыты для вас", - написал он.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.